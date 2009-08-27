Данные из США могут повлиять на украинский фондовый рынок

Cтатистические данные из США могут повлиять в ту или иную сторону на результаты сегодняшних торгов на украинских фондовых биржах.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «рост котировок по наиболее ликвидным бумагам, которым открылся сегодня украинский рынок ценных бумаг, позже сменился фиксацией прибыли в отсутствие идей для дальнейшего роста».

Как отметила аналитик, основные фондовые индексы на данный момент балансируют в районе 1200 пунктов по индексу UX и 470 пунктов по индексу ПФТС, отслеживая динамику мировых фондовых площадок.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, до выхода статистики в США ситуация на отечественном рынке акций вряд ли изменится. Сегодня в 15.30 ожидается публикация традиционных еженедельных данных по безработице и публикация промежуточного ВВП за второй квартал текущего года, сообщила аналитик.