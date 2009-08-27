«Нафтогаз» провел предварительные переговоры с кредиторами

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что действительно провела предварительные переговоры с рядом кредиторов, и это является первым и активным шагом в направлении определения наиболее оптимального решения для эффективной реструктуризации задолженности по еврооблигациям на 500 млн. долл. США со сроком погашения в сентябре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В компании отметили, что в последнее время в печати распространились спекуляции относительно намерений компании по реструктуризации ее еврооблигаций.

«Проведенные и будущие переговоры с инвесторами помогут определиться с планом действий, который как можно лучше удовлетворит все стороны и сделает вклад в последующее развитие компании», - отмечено в сообщении.

В пресс-центре также привели слова председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ: «Мы изучаем пути решения данного вопроса, которые бы удовлетворили все стороны: как инвесторов, так и саму компанию. Мы фокусируем свои усилия на поиск решения, которое одобрительно воспримут инвесторы и которое поощрит их к диалогу, направленному на реализацию наиболее эффективной структуры реструктуризации».

Компания планирует объявить планы по реструктуризации на протяжении ближайших недель.

Напомним, вчера юрист компании Corlblow Филипп ТОМАС в интервью агентству Reuters заявил, что группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать долг по еврооблигациям. Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Как сообщал УНИАН, 5 августа И. УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Справка УНИАН. 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.