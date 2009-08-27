Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,74%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,74% – до 469,81 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 29 млн. 520 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,45% – до 1190,70 пункта. Общий объем торгов составил 13 млн. 655 тыс. грн.