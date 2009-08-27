Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,74%
17:49, 27 августа 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,45%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,74% – до 469,81 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 29 млн. 520 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,45% – до 1190,70 пункта. Общий объем торгов составил 13 млн. 655 тыс. грн.
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