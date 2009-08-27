Эксперт: инвесторы будут следовать за мировыми индексами

Основным ориентиром для украинских инвесторов на следующей неделе, скорее всего, по-прежнему будет динамика мировых фондовых индексов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, к сегодняшнему открытию украинского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Биржи США накануне закрылись несущественным ростом основных фондовых индексов, а азиатские рынки показывали негативную динамику, напомнил брокер.

Как отметил А.РЕПИН, торги на украинских площадках сегодня открылись ростом котировок. С открытия "быки" подняли индекс Украинской биржи выше отметки 1220 пунктов, сообщил брокер. Однако, добавил он, в дальнейшем рынок начал коррекционное движение, в результате чего к середине дня индекс УБ опускался ниже вчерашнего уровня закрытия.

По информации брокера, в преддверии публикации статистики из-за океана активность на мировых рынках, в том числе и на украинском, была невысокой. Вышедшие данные по ВВП США за второй квартал (снижение составило 1% против прогноза 1,5%) оказались лучше ожиданий, отметил А.РЕПИН. Однако определиться с дальнейшим вектором движения рынкам так и не удалось, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,74% – до 469,81 пункта. Общий объем торгов составил 29 млн. 520 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,45% – до 1190,70 пункта. Общий объем торгов составил 13 млн. 655 тыс. грн.