Фондовые торги в США открылись падением

Фондовые торги в США открылись 27 августа падением ведущих индексов, сообщает РБК.

Снижение котировок наблюдается в сырьевом секторе в связи с падением цен на нефть. Так, на 1,4% подешевели акции крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil, в то время как ценные бумаги его менее крупных конкурентов Chevron и ConocoPhillips потеряли в цене 1,4% и 0,8%, соответственно.

Влияние на ход торгов оказывают и макроэкономические новости. Так, сегодня Министерство торговли США опубликовало пересмотренные данные по ВВП США. Во II квартале 2009 г. этот показатель снизился на 1%, что совпало с опубликованными ранее предварительными данными. Аналитики же ожидали, что ВВП США во II квартале 2009 г. снизится на 1,5%.

Министерство труда США сегодня сообщило о снижении числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 22 августа 2009 г., на 10 тыс. - до 570 тыс. Эксперты же ожидали, что этот показатель составит 565 тыс.

По состоянию на 17:28 по киевскому времени индекс Dow Jones понизился на 61,22 пункта (-0,64%) - до 9482,30 пункта, индекс Nasdaq - на 24,96 пункта (-1,23%) - до 1999,47 пункта, а индекс S&P - на 9,20 пункта (-0,89%) - до 1018,92 пункта.