СК «Ренессанс» вышла из состава акционеров банка «Днистер»

Частное акционерное общество «Страховая компания «Ренессанс» (г. Львов) вышло из состава акционеров ОАО «СКБ «Днистер» (г. Львов).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Госкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций банка, принадлежащий СК «Ренессанс», уменьшился с 19,8427% (1 220 325 шт) – до нуля.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию.

Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ. В банке на шесть месяцев введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Справка УНИАН. ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля составили 591,999 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились - 755,750 млн. грн., обязательства - 727,260 млн. грн., уставный капитал - 61,5 млн. грн., собственный капитал - «минус» 135,266 млн. грн.

Банк «Днистер» закончил І полугодие с убытком 288,2 млн. грн. против 9,05 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным НБУ на 1 июля 2009 года более чем 10% акций банка принадлежали: ЗАО «Страховая компания «Ренессанс» - 19,84%, ЗАО «Львовинвест» - 12,71%.