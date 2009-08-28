Нацбанк намерен продавать ОВГЗ из своего портфеля

Национальный банк Украины намерен в сентябре продавать принадлежащие ему облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам №14-011/4039-16160 от 28 августа, текстом которого располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что с целью регулирования денежно-кредитного рынка и на основании анализа состояния рынка государственных ценных бумаг и прогноза его развития в дальнейшем… принято решение об участии Национального банка в торгах государственными облигациями Украины, которые находятся в собственности Национального банка, с обязательной гарантией их выкупа у владельцев в любое время», - говорится в документе.

Справка УНИАН. По данным НБУ, на 25 августа в обращении (по сумме основного долга) находилось ОВГЗ на сумму 69 млрд. 667,59 млн. грн.

Объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка составил 33 млрд. 872,2 млн. грн., банков – 17 млрд. 441,01 млн. грн., других держателей –18 млрд. 215,6 млн. грн., нерезидентов – 138,78 млн. грн.