Эксперт прогнозирует слабый спрос на ОВГЗ

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ прогнозирует слабый спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) при продаже их Национальным банком Украины.

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН.

«Если мы посмотрим ситуацию с существующими владельцами ОВГЗ, то похоже, что коммерческие банки не очень заинтересованы в наличии большого портфеля ОВГЗ», - сказал А.ЖОЛУДЬ.

Эксперт отметил, что основная цель данного действия НБУ - ограничение объемов гривни в обороте.

«Основная идея подобных операций в других странах - это влияние на денежную массу. То есть мы продаем ОВГЗ банкам и забираем у них наличную гривню. Гривню, которую забрали у них, Нацбанк держит у себя, и она не включается в оборот. Гривни меньше, соответственно, она более дефицитна, и поэтому ее меньше пускают на валютообменные операции», - сообщил эксперт.

По его словам, такие меры могут определенным образом укрепить курс национальной валюты. При этом насколько значительно гривня сможет укрепиться, будет зависеть от объемов реализации ОВГЗ Нацбанком.

«Это будет зависеть от того, насколько много он сможет продать ОВГЗ, то есть насколько серьезно сможет сократить предложение денег в экономике», - говорит А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил о намерении в сентябре продавать принадлежащие ему облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Справка УНИАН. По данным НБУ, на 25 августа в обращении (по сумме основного долга) находилось ОВГЗ на сумму 69 млрд. 667,59 млн. грн.

Объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка составил 33 млрд. 872,2 млн. грн., банков – 17 млрд. 441,01 млн. грн., других держателей –18 млрд. 215,6 млн. грн., нерезидентов – 138,78 млн. грн.