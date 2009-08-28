Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,75%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,75% – до 473,35 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 111 млн. 284,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,33% – до 1207,59 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 600,6 тыс. грн.