Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,75%
18:49, 28 августа 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,33%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,75% – до 473,35 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 111 млн. 284,8 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,33% – до 1207,59 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 600,6 тыс. грн.
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