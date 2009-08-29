Эксперт: аукционы по размещению ОВГЗ возобновляются

Аукционы по размещению ОВГЗ возобновляются, отметил старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «ближайшие несколько аукционов по размещению ОВГЗ должны продемонстрировать, готов ли рынок идти на поводу у правительства и снижать доходность, в первую очередь, по длинным бумагам». На предыдущих аукционах на длинном конце кривой основной спрос был сосредоточен на уровне доходности 28%-29%, сообщил С.ФУРСА.

Как подчеркнул аналитик, высокая ликвидность банковской системы по-прежнему обещает большой потенциальный спрос - на предыдущем аукционе объем поданных заявок составил 1 млрд. грн. «В то же время, снижению уровня доходности будет препятствовать нынешний виток девальвации гривни, уменьшающий привлекательность вложений в гривневые активы», - считает он.

Напомним, в понедельник, 31 августа, Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. На аукционе будут предложены бумаги со сроком обращения 9 и 12 месяцев, а также двухлетние облигации.