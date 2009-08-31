Китайский фондовый индекс Shanghai Composite обвалился почти на 7%

Фондовые торги в Китае в понедельник, 31 августа, завершились падением сводного индекса Shanghai Composite почти на 7% на фоне корпоративных новостей, сообщает РБК.

Так, с пессимизмом инвесторы восприняли финансовый отчет одной из крупнейших в КНР сталелитейных компаний Baoshan Iron & Steel Co., согласно которому ее чистая прибыль за первое полугодие 2009 г. упала на 93%. На этом фоне акции Baoshan Iron & Steel по итогам сессии подешевели на 7%. На фоне не слишком оптимистичного финансового отчета на 6,3% подешевели и акции пятого по величине в Китае банка China Merchants Bank. В то же время на 10% по итогам торгов подешевели акции Industrial Bank Co.

Не слишком благоприятной торговая сессия оказалась и для компаний нефтяного сектора. Акции одной из самых крупных по капитализации компаний в мире PetroChina Co. по итогам торгов подешевели на 6,7%, а ценные бумаги нефтяной компании China Petroleum - на 10%.

По итогам торгов 31 августа сводный индекс Shanghai Composite понизился на 192,94 пункта (-6,7%) и составил 2667,74 пункта, а индекс Shenzhen Composite потерял 69,59 пункта (-7,1%) и составил 904,7 пункта.