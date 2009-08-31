Уманский надеется, что инвесторы «Нафтогаза» согласятся

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ надеется, что инвесторы НАК «Нафтогаз Украины» согласятся на реструктуризацию задолженности компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед началом внеочередного заседания Кабинета Министров Украины.

«Я уверен, что 75% минимум согласятся на реструктуризацию», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с тем он отметил, что переговоры о реструктуризации по согласованию с инвесторами могут продолжиться и после 30 сентября – срока выплаты по долгам.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что скандал вокруг вопроса о реструктуризации долга поднимают мелкие инвесторы и вряд ли им удастся повлиять на развитие ситуации.

«Есть некрупные инвесторы, которые, насколько я знаю, контролируют до 2% долга и пытаются организовать определенный скандал по этому поводу. Я не думаю, что это тот объем, который сможет определяющим образом повлиять на (общую – УНИАН) позицию инвесторов», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 августа и.о. министра финансов И.УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

В то же время группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать облигационный выпуск на 500 млн. долл. со сроком погашения в сентябре 2009 года.

Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Справка УНИАН. 30 сентября 2009 года истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.