Эксперт: украинские фондовые индексы сегодня снизились

Украинские фондовые индексы порезультатам сегодняшних торгов снизились на фоне негативных тенденций европейских площадок.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «Лугансктепловоз» стал лидером роста в понедельник, прибавив 13,5% - до 2,16 грн. за акцию. При этом Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича оказался лидером снижения и потерял 11,3%, закрывшись на уровне 1,33 грн. за акцию, сообщил экономист. Эти мнеее ликвидные акции также оказались более волатильными, добавил он.

В то же время, отметил А.БЛИНОВ, такие ликвидные акции, как «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк» и «Азовсталь», упали сегодня на 2%-3%. Данное снижение произошло в соответствии с динамикой рынка в целом, сказал он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,90% – до 469,11 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 587 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,77% – до 1174,12 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 400 тыс. грн.