Фондовый рынок США отреагировал на падение китайского рынка снижением при открытии в понедельник, сомнения относительно темпов восстановления экономики также довлеют над американскими акциями, сообщает Reuters.

Ключевой индекс рынка КНР Shanghai Composite потерял в понедельник 6,7%, упав до минимума трех месяцев из-за опасений, что ралли на фондовом рынке опережает финансовые показатели корпораций.

Падение китайских акций спровоцировало ответную волну на глобальных площадках, поскольку инвесторы считают рынки перекупленными. Индекс S&P 500 набрал около 50 процентов с начала марта, когда его значение достигло дна.

"Я думаю, что сейчас мы наблюдаем невроз на рынке... Было такое впечатляющее ралли, что теперь все говорят об откате. Ситуация на рынке КНР укрепляет эту стену опасения", – сказал Питер КАРДИЛЛО из Avalon Partners.

Распродажи на китайском рынке спровоцировали ослабление сырьевых рынков. Нефть подешевела на 1,5 доллара – до 71,26 долл. за баррель.

Внутренний информационный фон, наоборот, благоприятствует американскому рынку. Согласно статистике, деловой климат в Нью-Йорке в августе по сравнении с июлем улучшился.

К 16:33 по киевскому времени Dow Jones снизился на 0,72% – до 9.475,20 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 0,83% – до 1.020,36 пункта, индекс Nasdaq Composite – на 0,87%, до 2.011,18 пункта.