Эксперт: украинские фондовые площадки показали рост

Украинские фондовые площадки по итогам прошедшей недели показали рост, в основном за счет скачка индексов во вторник, 25 августа.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Так, по его словам, во вторник индекс «Украинской биржи UX прибавил 5,6%. За неделю UX вырос на 6,58% - до 1207,59 пункта, при объеме торгов 63,3 млн. грн. за 4 торговых дня. В свою очередь, индекс ПФТС вырос на 5,99% до 473,35 пункта, добавил аналитик. Он считает, что основное влияние на ход торгов оказали внутренние новости, на фоне умеренно позитивной внешней конъюнктуры.

Аналитик напомнил, что в связи с празднованием 18-й годовщины независимости Украины понедельник 24 августа был выходным днем, в то время как на мировых фондовых площадках царил оптимизм. В этот день российские, европейские и азиатские площадки показали значительный рост, сообщил он.

В результате, отметил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, во вторник украинские индексы открылись существенным поъемом, а вышедшие позитивные новости по «Центрэнерго» помогли завершить день повышением на 3,4-5,6%. Далее рынок до конца недели дрейфовал, с отдельными спекулятивными всплесками активности, сказал аналитик.