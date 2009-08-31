Эксперт: изменений на рынке украинских еврооблигаций не будет

На этой неделе не стоит ожидать серьезных изменений на рынке украинских еврооблигаций. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы (ИГ) «Сократ».

"Похоже, что на этой неделе рынок будет ждать новостей относительно дальнейшего развития ситуации вокруг НАК "Нафтогаз Украины", - отмечается в отчете. По мнению аналитиков ИГ "Сократ", позитивный или негативный новостной фон относительно переговоров о реструктуризации долгов "Нафтогаза" будет иметь влияние как на динамику доходности его бумаг, так и на другие квази-суверенные и суверенные выпуски. "Мы не исключаем, что агрессивная позиция держателей евробондов НАКа связана с надеждой кредиторов таким способом добиться более выгодных условий реструктуризации, и поэтому считаем, что компромисс между руководством компании и инвесторами возможен", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, 5 августа исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

В то же время группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать облигационный выпуск на 500 млн. долл. со сроком погашения в сентябре 2009 года.

Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Справка УНИАН. 30 сентября 2009 года истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.