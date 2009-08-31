Торги на российском рынке завершились снижением
19:59, 31 августа 2009Фондовый рынок
2
Вслед за мировыми биржами
Торги на российском фондовом рынке завершились сегодня снижением ведущих биржевых индексов.
Как сообщает сайт российской биржи ММВБ, по итогам торговой сессии ее индекс снизился на 1,74% - до 1091,98 пункта.
Индекс РТС опустился до отметки 1066,53 пункта, что на 2,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Объем торгов на ММВБ составил 35,66 млрд. руб., в РТС - 13,57 млн. долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter