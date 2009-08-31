Торги на российском рынке завершились снижением

Торги на российском фондовом рынке завершились сегодня снижением ведущих биржевых индексов.

Как сообщает сайт российской биржи ММВБ, по итогам торговой сессии ее индекс снизился на 1,74% - до 1091,98 пункта.

Индекс РТС опустился до отметки 1066,53 пункта, что на 2,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Объем торгов на ММВБ составил 35,66 млрд. руб., в РТС - 13,57 млн. долл.