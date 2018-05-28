Инвесторы следят за темпами восстановления мировой экономики

Все внимание игроков фондового рынка на прошлой неделе неизменно было приковано к макростатистике – инвесторы следили за тем, какими темпами восстановливается мировая экономика.

Мировые рынки

Лучше прогнозов оказались показатели из Еврозоны: заказы в промышленности выросли на 3.1% (прогнозировали +1.8%), месяц к месяцу увеличивается кредитование частного сектора (+0.6%), растет индекс доверия в промышленности (+4 б.п.), однако доверие потребителей немного упало (-2 б.п.), что хуже ожиданий. В Германии индексы настроений института IFO также показали очередной рост, а в Великобритании данные по ВВП за второй квартал были пересмотрены в сторону улучшения с 0.8% до 0.7%.

Статистика из США дает разнонаправленные сигналы, в связи с чем движение индексов США характеризовалось боковой динамикой, со всплесками оптимизма и разочарований. При этом следует отметить, что инвесторы концентрируют свое внимание на показателях, которые оказались хуже ожиданий.

Например, во вторник, несмотря на рост заказов длительного пользования и роста продаж жилья на первичном рынке, инвесторы закрывали длинные позиции, реагируя на данные по заказам на товары длительного пользования без учета транспортных средств (+0.8%, ожидали +0.9%). Дело в том, что еще в июне было известно о заказе 44 гражданских самолетов Boeing, которые были поставлены в июле, кроме того, существенный вклад в статистику внес рост продажей автомобилей на фоне программы поддержки «Cash for Clunkers», которая завершилась на этой неделе и, соответственно, не будет влиять на продажи в дальнейшем. Поэтому основное внимание было приковано к статистике заказов на товары длительного пользования без учета транспортных средств.

Аналогичная ситуация сложилась в четверг, когда игроки в большей степени были озабочены ростом количества первичных заявок по безработице, чем пересмотренными данными по ВВП за второй квартал.

Другим ключевым событием недели стало назначение Бена Бернанке на пост главы ФРС на второй срок подряд, что говорит о неизменности денежно-кредитной политики в будущем. Важным событием также стало намерение главы финансовых услуг Великобритании облагать налогом все финансовые транзакции. Данная инициатива может на порядок урезать оборот финансовых рынков, ведь большую часть составляют краткосрочные спекулятивные вложения капитала. Саму же идею - облагать налогом транзакции - впервые сформулировал нобелевский лауреат по экономике Джеймс Тобин.

На сырьевых рынках цены на нефть падали, марка WTI на торгах в Нью- Йорке за неделю потеряла 1,56% и на закрытии торгов в пятницу за один баррель отдавали 72.74 долл., также дешевели промышленные металлы. Доллар на Forex незначительно укрепился к основным валютам, относительно евро «бакс» укрепился на 0,16%, пара EUR/USD составила 1.4303.

Мировые фондовые площадки на прошедшей неделе незначительно выросли, европейские индексы показали наибольший подъем на признаках более быстрого восстановления экономики. Американский Dow Jones вырос на 0.4%, S&P500 – на 0.27%, Nasdaq – на 0.39%. Панъевропейский индекс DJ Euro Stoxx 50 укрепился на 2.11%. Российский ММВБ прибавил 0,48%, закрывшись выше 1100 пунктов (1111.33 б.п.), РТС вырос до 1089.46 б.п., или на 3.75% за неделю. Региональный индекс азиатско-тихоокеанского региона S&P Asia 50 вырос на 1.2%, японский Nikkei прибавил 2.89%, а китайский Shanghai Composite упал на 3.38%.

Украинский рынок

Украинские площадки по итогам прошлой недели показали рост, в основном за счет скачка индексов во вторник (25 августа UX прибавил 5.6%). Индекс Украинской биржи за неделю вырос на 6.58% - до 1207.59 б.п. (объем торгов 63.3 млн. грн за 4 торговых дня), индекс ПФТС вырос на 5.99% - до 473.35 б.п. Основное влияние на ход торгов оказали внутренние новости, на фоне умеренно позитивной внешней конъюнктуры.

В связи с празднованием 18-й годовщины независимости Украины понедельник 24 августа был выходным днем, в то время как на мировых фондовых площадках царил оптимизм: российские, европейские и азиатские площадки показали значительный рост. В результате во вторник украинские индексы открылись существенным ростом, а вышедшие позитивные новости по “Центрэнерго” помогли завершить день подъемом на 3.4-5.6%. Далее рынок до конца недели дрейфовал, с отдельными спекулятивными всплесками активности.

Всю прошедшую неделю рынок двигали акции “Центрэнерго” (+18,24%, на УБ), “Азовсталь” (+16.18%, УБ) и “Донбассэнерго” (+26,67%, УБ). Основной причиной столь существенного роста котировок данных “голубых фишек” мы считаем, в первую очередь, их недооцененность рынком на фоне сигналов окончания мировой рецессии. Наличие высоких апсайдов объясняет также рост котировок Ясиновского КХ (+32%, УБ), Луцкого автозавода (+31.9%, УБ), а также других малоликвидных акций. Однако рост происходит на фоне небольших объемов торгов, из-за чего котировки могут так же быстро обвалиться.

Кабинет министров Украины озвучил намерение создать на базе энергогенератора и шахт "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит" вертикально интегрированную компанию (ВИК). Рынок расценил данную новость как позитивную, хотя точно спрогнозировать эффект от создания ВИК сложно, из-за отсутствия деталей. Тем более, это пока лишь намерение - КМУ планирует ориентировочно через две недели рассмотреть целесообразность создания ВИК.

В конце 2009 года может быть введен в эксплуатацию завод по обслуживанию двигателей ОАО "Мотор Сич" в Дубне (Московская обл.) для авиационных программ в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала ОАО "Мотор Сич" лицензию на поставку электроэнергии и природного газа по нерегулируемому тарифу для собственных нужд и поставки другим организациям сроком на пять лет.

На фоне продолжения постепенной девальвации гривни акции банковского сектора не пользуются особой популярностью. Бумаги “Райффайзен Банка Аваль” выросли на 3,12%, “Укрсоцбанка” – не изменились. Курс доллара на межбанке достиг психологического рубежа 8,5 грн./долл., преодолеть который по итогам недели так и не удалось.

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)