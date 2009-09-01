Эксперты просят главу НБУ разобраться с ценными бумагами

Финансовые аналитики и специалисты облигационного рынка обратились к главе Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ с просьбой изъять ч.3 п.3 из постановления НБУ №421 от 22 июля 2009 года с целью приведения его в соответствие с нормами законодательства, которое регулирует обращение ценных бумаг.

Согласно обращению, текстом которого располагает УНИАН, аналитики отмечают, что НБУ данным постановлением запретил банкам, имеющим убытки, осуществлять досрочный выкуп своих облигаций, за исключением случаев, когда такой выкуп происходит по цене не выше 50% и не приводит к существенному ухудшению ликвидности банка. Несмотря на то, что Министерство юстиции не зарегистрировало это постановление, коммерческие банки применяют его как действующее, что является поводом для невыполнения некоторыми эмитентами своих обязательств по облигациям.

«Действия банков – эмитентов облигаций относительно невыполнения собственных обязательств (неуплата купонных платежей, отказ от досрочного погашения облигаций по оферте) являются ничем другим, как ограничением прав инвесторов (физических и юридических лиц) – владельцев облигаций», – сказано в обращении к главе Нацбанка.

Аналитики считают, что это наносит непоправимый вред функционированию финансовой системы и инвестиционной среды, дискредитируя украинский рынок облигаций, который содержит широкий ряд рисков. В частности, одним из наибольших является риск вмешательства государственных регуляторных органов, даже если такие действия регулятора кажутся оправданными с точки зрения защиты определенных субъектов хозяйствования, отмечают аналитики.

«Хотим напомнить, что целый ряд организаций, включая МВФ, призывали и призывают властные структуры Украины к полноценному развитию внутреннего рынка облигаций (государственных, местных советов и разных субъектов хозяйствования, как государственных, так и частных). На сегодняшний день на пути к этой цели имеется множество проблем, которые требуют согласованных действий власти, регуляторов и участников рынка. Одним из таких серьезных препятствий становлению рынка после финансового и экономического кризиса 2008-2009 гг. является именно вышеупомянутое постановление НБУ в части выкупа банками облигаций по оферте», – отмечают аналитики.

По их мнению, постановление несет больше вреда, чем пользы из-за того, что большинство банков, облигации которых находятся у инвесторов, способны самостоятельно или досрочно выкупить облигации или осуществить их реструктуризацию на условиях, которые были бы взаимоприемлемыми как для банка-эмитента, так и для инвесторов. Кроме того, используя данное постановление, банки могут избегать выполнения своих обязательств, искусственно создавая убытки.

Под обращением поставили свои подписи: Александр ВАЛЬЧИШЕН ("Инвестиционный Капитал Украина"), Ольга СЛИВИНСКАЯ (Dragon Capital), Андрей ГЕРУС, Александр КЛИМЧУК (Concorde Capital), Максим МИРОНЧУК ("Ренессанс Капитал"), Сергей ФУРСА ("Аструм"), Константин СТЕПАНОВ, Михаил САЛЬНИКОВ ("Сократ"), Владимир НЕСТЕРЕНКО (Galt and Taggart), Инна ПЕРЕПЕЛИЦА, Константин ГОЛОВКО (KBC Securities), Игорь КОГУТ ("Финекс-Украина"), Оксана БАЗИЛЕВИЧ ("Финекс-капитал"), Сергей ЛИХОДИД ("Тект-Трейд"), Владимир МОРОЗ ("ІТТ-инвест"), Наталия КАЗНАЧЕЕВА ("Инвестиционный стандарт"), Руслан ХОМЕНКО (ФК «Unives»), Владимир ГРЫНИВ ("Универсальная"), Андрей ДРИБНЮК ("Оптима-Капитал"), Вячеслав КОРОЛЬ ("Арт Капитал"), Олеся ЛЕМИШ ("Всесвіт"), Алексей ОРЛОВ (Foyil Securities).