Эксперт: украинский фондовый рынок вступает в стадию коррекции

Украинский фондовый рынок, похоже, вступает в стадию коррекции вслед за мировыми площадками.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

Аналитики напоминают, что в понедельник, 31 августа, индекс Украинской биржи снизился на 2,77% - до 1174,12 пункта, а индекс ПФТС - на 0,9% до 469,11 пункта. Они отмечают, что объемы торгов на отечественных площадках в настоящее время крайне низкие, что говорит о нежелании игроков распродавать бумаги, в ожидании подтверждения нисходящего тренда.

В обзоре говорится, что основной причиной, заставившей вчера упасть практически все мировые площадки, стали китайские биржи. Так, индекс Shanghai Composite в понедельник провалился на 6,74%, усилив сомнения инвесторов относительно скорого восстановления мировой экономики, отмечают аналитики.

Как сообщается в обзоре, сегодня утром Shanghai Composite незначительно отыграл вчерашнее падение (+0,6%). Это, по мнению аналитиков, придает некоторый оптимизм мировым площадкам, однако также говорит о слабости восходящего тренда на китайских площадках.