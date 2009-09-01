Эксперт: кредиторы Нафтогаза могут инициировать его дефолт

С технической точки зрения, у кредиторов НАК “Нафтогаз Украины” есть возможность подтолкнуть его к дефолту уже сейчас, так как госкомпания не выполнила один из ковенантов (договорных обязательств – УНИАН), записанных в проспекте эмиссии, – публикация аудированной финансовой отчетности за 2008 год до 31 июля 2009 года.

Об этом сообщил УНИАН аналитик Foyil Securities Алексей ОРЛОВ.

Кроме того, как отмечает аналитик, согласно проспекту эмиссии, в случае нарушения графика выплат, “Нафтогаз Украины” должен направить уведомление кредиторам не менее, чем за 30 дней. “Однако до погашения облигаций сейчас осталось меньше времени, таким образом у кредиторов существует масса зацепок для того, чтобы обвинить “Нафтогаз” в невыполнении своих обязательств”, - сказал А.ОРЛОВ.

В то же время, по его мнению, кредиторы не пользуются такой возможностью, потому что не заинтересованы в усугублении ситуации вокруг долгов госкомпании из-за значительной неопределенности, которая может наступать в случае дефолта. “Ход событий в случае дефолта по еврооблигациям “Нафтогаза”, если кредиторы отклонят предложение компании о реструктуризации, а правительство не выделит денег на своевременное погашение бумаг, предсказать тяжело из-за отсутствия соответствующего прецедента”, - отметил аналитик.

“Наиболее вероятным сценарием, по нашему мнению, является предложение инвесторам привлекательных условий, которые не вызовут протеста, по крайней мере, у большинства, а это – предоставление государственных гарантий и увеличение купона до уровня 10-12%, что соответствует текущей доходности по суверенным еврооблигациям Украины”, - отметил А.ОРЛОВ. “Несмотря на то, что сейчас небольшая группа инвесторов старается не допустить реструктуризацию задолженности НАКа, скорее всего, это вызвано желанием получить более выгодные условия от «Нафтогаза», - добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, 5 августа исполняющий обязанности министра финансов Украины И.УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

В то же время группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать облигационный выпуск на 500 млн. долл. со сроком погашения в сентябре 2009 года.

Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Справка УНИАН. 30 сентября 2009 года истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.