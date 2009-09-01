Результаты аукциона по размещению ОВГЗ нельзя назвать удачными

Результаты вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нельзя назвать удачными для Министерства финансов Украины.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «попытки правительства принудить рынок к уровню доходности в 23% на длинном конце кривой снова потерпели крах». Объем размещения длинных бумаг в 41,1 млн. грн. не соответствует амбициям Министерства финансов, считает аналитик.

Как отметил С.ФУРСА, аналогичная ситуация наблюдалась и по более коротким бумагам. При этом средневзвешенная доходность облигаций была равна граничному уровню доходности, сообщил аналитик. По его информации, Министерство финансов отсекало все заявки с доходностью выше 23% по 2-летним бумагам.

Аналитик сообщил, что в целом по всем бумагам Минфин удовлетворил только 5 из 37 заявок, общий объем спроса находился на уровне 915 млн. грн. При этом рынок продемонстрировал нежелание идти на снижение доходности, подчеркнул С.ФУРСА. Наблюдающаяся тенденция понижения ликвидности банковской системы на фоне нового витка девальвации гривни значительно снижает спрос, добавил он.

Таким образом, сказал аналитик, «мы скептически относимся к планам Министерства финансов и не ожидаем, что рынок откажется от доходности на уровне 28%-29% на длинном конце кривой». В итоге, при сохранении правительством ориентира доходности в 23% по двухлетним и трехлетним бумагам, объемы размещения должны остаться на невысоком уровне, а список банков-покупателей будет по-прежнему ограничен, прогнозирует С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины вчера, 31 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 139 млн. 186 тыс. 199 грн.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 63 млн. 877 тыс. 920 грн. с доходностью на уровне 21,9% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 34 млн. 163 тыс. 479,5 грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 14 июля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 41 млн. 144 тыс. 800 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.