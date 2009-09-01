Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,44%
19:35, 01 сентября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,09%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов опустился на 1,44% – до 462,36 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 80 млн. 38 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,09% – до 1173,01 пункта. Общий объем торгов составил 13 млн. 41 тыс. грн.
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