Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,44%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов опустился на 1,44% – до 462,36 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 80 млн. 38 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,09% – до 1173,01 пункта. Общий объем торгов составил 13 млн. 41 тыс. грн.