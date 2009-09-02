Фондовые рынки Европы закрылись спадом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник снизились на 1,82-2,51% на фоне слабых данных о безработице в еврозоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на агенство Франс Пресс.

Уровень безработицы в 16 странах еврозоны поднялся в июле 2009 года до рекордного с мая 1999 года показателя в 9,5%, прибавив 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем (с учетом сезонных колебаний), сообщило во вторник общеевропейское статистическое агентство Евростат. Годом ранее этот показатель составлял 7,5%.

Для всего ЕС, в который сейчас входят 27 государств, июльская безработица составила 9,0% по сравнению с 8,9% в июне и 7,0% годом ранее.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,82% - до отметки 4819,7 пункта.

Германский DAX потерял 2,51% и составил 5327,29 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов упал 1,92% - до 3583,44 пункта.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.