Капитализация ПФТС повысилась на 8,52%

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам августа текущего года повысилась на 8,52% – с 196 млрд. грн. до 212,69 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже в августе 2009 года составил 566,16 млн. грн.

Индекс акций ПФТС в течение месяца увеличился на 10,87% – с 423,12 до 469,11 пункта.

В августе на ПФТС было заключено 2411 сделок.

Общий объем торгов корпоративными облигациями на первичном рынке на ПФТС в августе т.г. составил 17 млн. грн., на вторичном рынке – 107 млн. грн. Общий объем торгов акциями за отчетный период составил 205 млн. грн., ОВГЗ – 220 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 12 млн. грн.