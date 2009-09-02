Капитализация ПФТС повысилась на 8,52%
13:20, 02 сентября 2009Фондовый рынок
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В августе до 212,7 млрд. грн.
Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам августа текущего года повысилась на 8,52% – с 196 млрд. грн. до 212,69 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже в августе 2009 года составил 566,16 млн. грн.
Индекс акций ПФТС в течение месяца увеличился на 10,87% – с 423,12 до 469,11 пункта.
В августе на ПФТС было заключено 2411 сделок.
Общий объем торгов корпоративными облигациями на первичном рынке на ПФТС в августе т.г. составил 17 млн. грн., на вторичном рынке – 107 млн. грн. Общий объем торгов акциями за отчетный период составил 205 млн. грн., ОВГЗ – 220 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 12 млн. грн.
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