Спрос на ОВГЗ на первичном рынке будет снижаться
Прогноз ING Bank Ukraine
Эксперты ING Bank Ukraine прогнозируют продолжение снижения спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичном рынке. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре ING Bank Ukraine, переданном агентству УНИАН.
Эксперты отмечают, что очередной первичный аукцион по продаже ОВГЗ в понедельник не принес неожиданностей. Снижение уровня доходности на аукционе и сокращение объема избыточной ликвидности оказали незначительное влияние на снижение объема заявок на 12% (до 916 млн. грн.), по сравнению с предыдущим аукционом. Однако, снижение потенциального интереса к государственным облигациям не помешало Минфину привлечь в Государственный бюджет 139 млн. грн., что на 40% больше объема облигаций, проданных две недели назад.
В отчете указывается, что, как обычно, в минувший понедельник продажа облигаций с самым коротким сроком обращения (9 месяцев) была наиболее успешной (46% от общего объема поступлений от аукциона). Даже несмотря на снижение ставки доходности Минфином на 610 б. п. - до 21.9%, объем продажи облигаций вырос до 64 млн. грн. (в 7.7 раз, по сравнению с предыдущим аукционом). Тем не менее, поскольку аукционная ставка была значительно ниже максимального уровня доходности (28%), только 2 из 13 заявок были удовлетворены.
Спрос на облигации сроком обращения 1 год был выше, по сравнению с предыдущим аукционом, даже несмотря на то, что Минфин второй раз подряд снизил ставку доходности данных облигаций (до 22%, что на 350 б.п. меньше, по сравнению с предыдущим размещением).
Также эксперты отмечают, что несмотря на то, что действия Минфина были настолько успешными, что позволили ему снизить купонную ставку по облигациям со сроком обращения 9 и 12 месяцев, и привлечь при этом больший объем средств, сохранение прежней купонной ставки (23%) по облигациям с самым длительным сроком обращения (срок погашения которых наступает в апреле 2011 г.) снизило объем их продажи на 59%.
Кроме того, существенное снижение аукционной ставки доходности по 9-месячным облигациям вернуло кривую доходности облигаций к нормальному виду. В то же время, кривая доходности, базирующаяся на максимальной доходности, осталась на уровне 28% для всех облигаций.
«Поскольку Минфин заявлял, что он снизит ставки доходности на первичных аукционах, мы полагаем, что потенциальный спрос на облигации будет снижаться и далее. Намерение НБУ сократить избыточную гривневую ликвидность, а также вероятный выход НБУ на вторичный рынок государственных облигаций со своим портфелем, в ближайшее время станут самыми значительными катализаторами снижения спроса на первичном рынке» - отмечается в отчете ING Bank Ukraine.