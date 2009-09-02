Спрос на ОВГЗ на первичном рынке будет снижаться

Эксперты ING Bank Ukraine прогнозируют продолжение снижения спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичном рынке. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре ING Bank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

Эксперты отмечают, что очередной первичный аукцион по продаже ОВГЗ в понедельник не принес неожиданностей. Снижение уровня доходности на аукционе и сокращение объема избыточной ликвидности оказали незначительное влияние на снижение объема заявок на 12% (до 916 млн. грн.), по сравнению с предыдущим аукционом. Однако, снижение потенциального интереса к государственным облигациям не помешало Минфину привлечь в Государственный бюджет 139 млн. грн., что на 40% больше объема облигаций, проданных две недели назад.

В отчете указывается, что, как обычно, в минувший понедельник продажа облигаций с самым коротким сроком обращения (9 месяцев) была наиболее успешной (46% от общего объема поступлений от аукциона). Даже несмотря на снижение ставки доходности Минфином на 610 б. п. - до 21.9%, объем продажи облигаций вырос до 64 млн. грн. (в 7.7 раз, по сравнению с предыдущим аукционом). Тем не менее, поскольку аукционная ставка была значительно ниже максимального уровня доходности (28%), только 2 из 13 заявок были удовлетворены.

Спрос на облигации сроком обращения 1 год был выше, по сравнению с предыдущим аукционом, даже несмотря на то, что Минфин второй раз подряд снизил ставку доходности данных облигаций (до 22%, что на 350 б.п. меньше, по сравнению с предыдущим размещением).

Также эксперты отмечают, что несмотря на то, что действия Минфина были настолько успешными, что позволили ему снизить купонную ставку по облигациям со сроком обращения 9 и 12 месяцев, и привлечь при этом больший объем средств, сохранение прежней купонной ставки (23%) по облигациям с самым длительным сроком обращения (срок погашения которых наступает в апреле 2011 г.) снизило объем их продажи на 59%.

Кроме того, существенное снижение аукционной ставки доходности по 9-месячным облигациям вернуло кривую доходности облигаций к нормальному виду. В то же время, кривая доходности, базирующаяся на максимальной доходности, осталась на уровне 28% для всех облигаций.

«Поскольку Минфин заявлял, что он снизит ставки доходности на первичных аукционах, мы полагаем, что потенциальный спрос на облигации будет снижаться и далее. Намерение НБУ сократить избыточную гривневую ликвидность, а также вероятный выход НБУ на вторичный рынок государственных облигаций со своим портфелем, в ближайшее время станут самыми значительными катализаторами снижения спроса на первичном рынке» - отмечается в отчете ING Bank Ukraine.