Эксперт: вчера проявился пессимизм мировых инвесторов

Вчера довольно откровенно проявился пессимизм мировых инвесторов относительно дальнейшего движения фондового рынка.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, несмотря на относительно сильные макроэкономические показатели в Европе, инвесторы, тем не менее, отреагировали только на неожиданное снижение уровня кредитования в Великобритании.

В обзоре отмечается, что вчерашние торги в США завершились обвалом на 1,9-2,2%. Подешевели практически все «голубые фишки», а возглавили падение акции копаний финансового сектора, сообщили аналитики. В частности, по их информации, акции Citigroup упали на 9,1%, JPMorgan Chase – на 4,16%. Индекс S&P500 закрылся ниже 1000 пунктов на отметке 996,5, а это довольно тревожный сигнал, подчеркивают аналитики.

В обзоре также говорится, что украинский рынок акций во вторник неуверенно снизился. Крупные держатели ценных бумаг пока не решаются их продавать, однако сегодня им придется смириться с тем, что рынок все же уйдет вниз, считают аналитики.