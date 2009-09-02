Нафтогаз назначил Credit Suisse советником по реструктуризации

НАК «Нафтогаз Украины» назначила Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины.

В сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» считает, что при сложных экономических условиях и структурных трудностях на внутреннем и внешнем рынках газа перенесение срока выплаты по еврооблигациям является одним из шагов, которые позволят наилучшим образом контролировать финансовую ситуацию в компании.

«Назначение Credit Suisse и в дальнейшем демонстрирует стремление «Нафтогаза Украины» реструктуризировать долг компании прозрачно и в способ, приемлемый и справедливый для НАК «Нафтогаз Украины» и для ее инвесторов», - отмечено в сообщении.

Сообщается также, что последующие детали относительно реструктуризации будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.