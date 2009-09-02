Нафтогаз надеется завершить реструктуризацию до конца года

НАК «Нафтогаз Украины» надеется завершить реструктуризацию своих долговых обязательств до конца 2009 года.

Об этом сказано в обнародованном сегодня аудите по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно документу, «Нафтогаз Украины» уже начал переговоры с кредиторами о реструктуризации долга иностранным банкам на сумму около 1,6 млрд. долл. США.

«Группа (НАК «Нафтогаз Украины» – УНИАН) ставит целью увеличить сроки платежей и улучшить другие существенные условия взятых долгов», - сказано в документе.

В отчете отмечается, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» надеется, что реструктуризация долга будет успешно завершена до конца 2009 года.

«Однако на дату выпуска этой консолидированной финансовой отчетности окончательный исход процесса долговой реструктуризации еще не ясен», - отмечено в документе.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.