Кабмин хочет продать 14 облэнерго до конца года

Контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины (№1004 от 19 августа т.г.), которым вносятся поправки в планы размещения акций облэнерго, обнародовано сегодня на сайте Верховной Рады.

В соответствии с распоряжением КМУ, до 1 декабря 2009 года на продажу будут выставлены госпакеты в размере 60% + 1 уставного фонда ОАО «Винницаоблэнерго», ОАО «Волыньоблэнерго», ОАО «Днепрооблэнерго», ОАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО «Николаевоблнерго», ОАО «Черновцыоблэнерго», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», а также 60,25% госпакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго», 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго», 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго», 50% +1 акция ОАО «Киевэнерго».

В то же время, в соответствии с информацией агентства, по состоянию на сегодня, 2 сентября, данные госпакеты акций не были переданы в управление Фонду государственного имущества.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 29 июля т.г. №894-р поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний и передать их Фонду государственного имущества для их последующей продажи.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО ранее заявил журналистам, что госпакеты облэнерго будут выставляться на продажу поочередно после прохождения всей процедуры подготовки к приватизации.