Эксперт: сейчас на фондовый рынок влияют два фактора

Сейчас на фондовый рынок воздействуют два основных фактора, которые будут и в ближайшее время влиять на него, обуславливая в итоге боковое движение индексов.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, первый фактор – рынок сейчас остается достаточно спекулятивным. «И поскольку сентябрь традиционно считается не очень удачным месяцем для фондового рынка, то возможна ситуация, когда в отсутствие предпосылок к покупкам торговцы могут начать распродавать акции исключительно руководствуясь психологическим чутьем», - прогнозирует брокер.

Как считает Е.ПШЕНИЧКИН, «вторым фактором является ожидание неплохой статистики по ключевым эмитентам, и те участники рынка, которые не верили в скорое улучшение ситуации и оставались вне рынка, сейчас начинают потихоньку подбирать акции». Поэтому фондовые биржи, в том числе и украинские, начинают демонстрировать достаточно высокую волатильность, открывая и закрывая позиции в течение одного торгового дня, объяснил он.

По информации брокера, отечественный рынок открыл сегодняшнюю сессию мощным движением вниз на фоне снижения котировок нефти, американских индексов и фьючерсов на индексы США. Он отметил, что старт торгов на европейских и российских площадках и уход фьючерсов на индексы США от утренних максимумов поддержали «медведей», и индексы не смогли переломить негативную динамику и вновь начали снижаться.

Брокер добавил, что статистика по ВВП Еврозоны не вызвала реакции на рынке, и ближе к середине торговой сессии индексы ушли в боковое движение, дожидаясь ключевой статистики дня. Предварительные данные по рынку труда США оказались нейтральными, что не вызвало изменения настроений на отечественных площадках, сообщил он. Индексы закрылись снижением: УБ – на 1,62%, ПФТС – на 0,93%, отметил брокер.

По словам Е.ПШЕНИЧКИНА, среди лидеров снижения сегодня ожидаемо оказались акции финансового (в частности банковского) и металлургического секторов. Так, на УБ наибольшее снижение, подкрепленное соответствующими объемами торгов, показали бумаги «Укрсоцбанка», «Райффайзен Банка Аваль» и «Азовстали», сообщил он.

Примечательно, подчеркнул брокер, что внутри дня по акциям «Райффайзен Банка Аваль» наблюдалось разнонаправленное движение. Обусловлено это тем, что вышла новость о значительном, 22%-м, увеличении эмитентом своего уставного фонда, отметил Е.ПШЕНИЧКИН. Это, несомненно, весьма благоприятная новость для обеспечения финансовой стабильности учреждения, считает брокер. Однако переломить отраслевую тенденцию не удалось, и в итоге котировки банка снизились, сообщил он.