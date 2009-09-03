Яценюк планирует запретить приватизацию

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК внесет на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о запрещении приватизации до принятия закона об утверждении программы приватизации на 2009-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, ситуация, которая сегодня складывается в Украине, «напоминает 2005 год, когда под красивыми политическими лозунгами продали «Криворожсталь». Он напомнил, что она была продана за «невероятные средства – 4 млрд. долларов, которые были спущены в песок за три месяца».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что такая ситуация повторится сегодня в отношении объектов государственной собственности, «которые преднамеренно распродаются правительством перед президентской кампанией» лишь ради того, чтобы удержать электоральные рейтинги и обеспечить финансирование своей предвыборной кампании. «Я не дам возможности продавать сегодня, в кризис, за бесценок стратегические объекты», - заявил лидер «Фронта перемен».

Он отметил, что его удивляет позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который обязан «не просто на словах, но и на деле быть гарантом Конституции, и он имеет все конституционные основания, чтобы остановить действие актов Кабмина о неконституционной приватизации этих объектов». «Нам скоро нечего будет продавать, уже всю страну продали», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, проведение приватизации во время кризиса является свидетельством того, что «никого не интересует страна, всех интересует президентский офис».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что голосование за предложенный им проект постановления продемонстрирует позицию всех фракций в парламенте по данному вопросу.