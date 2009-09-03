Эксперт: шансы на продажу облэнерго выросли

Шансы на проведение аукционов по продаже облэнерго в 2009 году выросли, так как Президент Украины, который ранее был основным противником этого, заявил о своей поддержке приватизации облэнерго в этом году.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Тем не менее, считает аналитик, «на данный момент нельзя утверждать наверняка, что аукционы пройдут успешно, так как это будет зависеть в значительной мере от стартовых цен». По его мнению, история приватизации «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Прикарпаттяоблэнерго» подтверждает, что цена может стать основным препятствием для приватизации облэнерго в этом году.

Поэтому аналитик полагает, что основной этап приватизации облэнерго придется на 2010-11 гг. Однако такие компании как «Киевэнерго» и «Днепроблэнерго», представляющие больший интерес для стратегических инвесторов, имеют больше шансов быть проданными в 2009 году, считает Я.ЛИПЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины (№1004 от 19 августа т.г.), которым вносятся поправки в планы размещения акций облэнерго, обнародовано 2 сентября на сайте Верховной Рады.

В соответствии с распоряжением КМУ, до 1 декабря 2009 года на продажу будут выставлены госпакеты в размере 60% + 1 уставного фонда ОАО «Винницаоблэнерго», ОАО «Волыньоблэнерго», ОАО «Днепрооблэнерго», ОАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО «Николаевоблнерго», ОАО «Черновцыоблэнерго», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», а также 60,25% госпакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго», 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго», 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго», 50% +1 акция ОАО «Киевэнерго».

В то же время, по состоянию на 2 сентября, данные госпакеты акций не были переданы в управление Фонду государственного имущества.