Индекс ПФТС сегодня вырос на 1,27%
18:10, 03 сентября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,65%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,27% – до 463,86 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 8 млн. 307 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,65% – до 1161,52 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 164 тыс. грн.
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