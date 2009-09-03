Индекс ПФТС сегодня вырос на 1,27%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,27% – до 463,86 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 8 млн. 307 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,65% – до 1161,52 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 164 тыс. грн.