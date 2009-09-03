Эксперт: инвесторы не готовы рисковать

Инвесторы не готовы рисковать перед выходом завтрашней статистики в США по рынку труда за август, и активность на украинском рынке акций в течение всей сегодняшней торговой сессии была достаточно низкой.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, эти данные вряд ли будут сильно позитивными – либо в рамках консенсус-прогноза, либо несколько хуже. Соответственно, фондовый рынок может уйти как вниз, так и вверх, отметила аналитик. По ее информации, эксперты ожидают, что рост безработицы в США в августе составит 9,5%, в то время как за предыдущий месяц данный показатель составил 9,4%.

Как сообщила аналитик, сегодня украинский рынок акций открылся небольшим ростом котировок по наиболее ликвидным бумагам, благодаря положительной динамике на мировых фондовых площадках, которая сохранялась на протяжении почти всей торговой сессии. При этом позитивный ход торгов в первой половине дня был скорректирован данными по розничным продажам Еврозоны, оказавшимся хуже ожиданий, а во второй - статистикой по первичным обращениям за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, которые также оказались хуже ожиданий.