Эксперт: ситуация на украинских биржах малоопределенная

Ситуация на украинских фондовых площадках остается малоопределенной – падать рынок не хочет, а расти повода нет.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, в последнее время торги проходят с достаточно низкими объемами из-за неготовности инвесторов продавать бумаги по текущим ценам. Завтрашняя статистика по безработице в США определит динамику фондовых индексов на следующую неделю, считает брокер.

Как отметил А.РЕПИН, украинский рынок акций в четверг открылся небольшим ростом по всему спектру бумаг, чему способствовал сложившийся нейтральный внешний фон. Брокер напомнил, что торги в США накануне закрылись снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, а азиатские биржевые площадки сегодня показали разнонаправленную динамику: Япония закрылась в минусе на 0,5%, а Китай вырос почти на 5%. В Китае по-прежнему делаются заявления, направленные на поддержание фондового рынка страны, отметил он.

По информации брокера, открывшись сегодня полупроцентным гэпом вверх, украинский рынок акций плавно перешел к боковой динамике, закрепившись на отметке 1162-1165 пунктов по индексу УБ. Выходящая статистика по Европе и США практически не вызвала реакции на украинских биржах, считает А.РЕПИН. По его словам, наибольшим спросом сегодня пользовались акции «Укрнафты» и Енакиевского металлургического завода. Лидером роста на Украинской бирже стали акции «Донбассэнерго» (+4,84%), добавил брокер.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 1,27% – до 463,86 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 8 млн. 307 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,65% – до 1161,52 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 164 тыс. грн.