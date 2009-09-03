Семенюк-Самсоненко оспорила в суде приватизацию облэнерго и ОПЗ

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО как народный депутат 2,3,4 и 5 созывов 31 августа и 3 сентября 2009 года подала в Окружной административный суд г. Киева иски с требованиями остановить приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) и областных энергораспределительных компаний в связи с ее незаконностью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины (СПУ).

В своих исках В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просит признать противоправными нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляется продажа акций ОАО «Одесский припортовый завод» и облэнерго, и до решения дела по сути запретить Фонду государственного имущества предпринять какие-либо меры по подготовке и проведению приватизационных конкурсов.

В частности, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просит остановить действие распоряжения Кабинета министров Украины № 1004-р от 19 августа 20099 и запретить ФГИУ выполнять поручение премьер-министра Украины № 34860/3/1-09 от 8 июня 2009 г. относительно обеспечения продажи пакетов акций больше 50% 14 облэнерго.

По мнению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, вышеупомянутое распоряжение КМУ от противоречит Указу Президента Украины от 6 марта 2008 года № 200, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 февраля 2008 года о запрете приватизации стратегических предприятий до утверждения Государственной программы приватизации. Кроме того, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отмечает, что законодательством Украины предусмотрена приватизация предприятий топливно-энергетического комплекса в соответствии с отдельным законом об особенностях приватизации этих предприятий.

Ответчиками по указанному иску выступают Кабинет министров Украины и премьер-министр Украины, в качестве третьего лица выступает Фонд государственного имущества Украины.

Вместе с исками в суд об остановке продажи объектов энергетики В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО предоставила соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру, СНБО и к Президенту Украины с просьбой вступить в судебный процесс.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины №1004 от 19 августа т.г. контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.

Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после объявления.