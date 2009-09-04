Суд оставил под стражей одного из “Кингс Кэпитал”

Печерский районный суд Киева оставил под стражей одного из главных участников финансовой аферы ООО “Кингс Кэпитал” Игоря КОЛЕСНИКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По информации собеседника агентства, принимая такое решение, суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый продолжительное время находился в розыске и в случае освобождения из-под стражи может препятствовать расследованию дела.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, адвокат И.КОЛЕСНИКОВА оспаривал постановление, касающееся возбуждения в отношении его подзащитного уголовного дела.

В ДСО напомнили, что было возбуждено уголовное дело в отношении четырех руководителей компании "Кингс Кэпитал". Потом была установлена причастность к этому делу еще трех лиц, двое из которых на протяжении пяти месяцев находились в розыске. Сейчас И.КОЛЕСНИКОВ и Сергей ГОЛОВАНОВ содержатся под стражей.

Адвокаты этих лиц и пастора церкви “Посольство Божье” Сандея АДЕЛАДЖИ “начали кампанию обжалования постановлений о возбуждении уголовных дел. Отметим, что во время рассмотрения этих дел приостанавливается и рассмотрение основного уголовного дела”, отмечается в сообщении.

По мнению следователя Главного следственного управления МВД Украины Сергея ШОВАЕВА, адвокаты подозреваемых начали эту кампанию ради затягивания расследования основного уголовного дела, блокировав следственные действия, поскольку следствие может выйти на организатора “пирамиды” и найти деньги вкладчиков.

В ДСО напомнили, что официально потерпевшими в деле “Кингс Кэпитал” признаны почти 1,5 тысяч граждан.

Благодаря отклонению судом жалобы адвоката, С.ГОЛОВАНОВ и И.КОЛЕСНИКОВ продолжают находиться под стражей, а А.БАНДУРЧЕНКО и С.АДЕЛАДЖА - на подписке о невыезде.

Как сообщал УНИАН, основанием для возбуждения уголовного дела согласно ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления граждан, которые в соответствии с заключенными с «Кингс Кэпитал» соглашениями не могли получить ни обещанных процентов, ни вложенных средств.

Сумма средств, полученных «Кингс Кэпитал» от граждан, превышает 100 млн. долларов.

По информации милиции, в целом обнаружено около 6 тысяч договоров «Кингс Кэпитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад — 555 тыс. грн. В договорах, которые попали в милицию, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

В марте 2009 года милиция арестовала имущество финансовой группы «Кингс Кэпитал».

Столичная милиция 24 ноября минувшего года задержала руководителя ООО «Кингс Кэпитал» Александра БАНДУРЧЕНКО. В конце августа этого года суд в Киеве освободил А.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи на подписку о невыезде.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингс Кэпитал» и открыл ликвидационную процедуру.