КГГА попросит Кабмин не приватизировать «Киевэнерго»

Первый заместитель председателя столичной городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО намерен обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой не проводить приватизацию компании «Киевэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании расширенной коллегии КГГА, на которой обсуждался вопрос подготовки города к отопительному сезону. В заседании принимал участие председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

«Я обязательно буду обращаться в Кабинет министров с просьбой, чтобы на приватизацию «Киевэнерго» не отдавали, а чтобы отдали Киеву в управление, владение и пользование», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, если власти столицы будут управлять «Киевэнерго», то компания не сможет единолично принимать решения, в частности, об отключении социальных объектов города от энергоснабжения, как это неоднократно случалось.

Кроме того, на заседании коллегии было принято решение запретить «Киевэнерго» отключать столичные социальные объекты от энергопотребления без согласования с мэрией.

«В решение коллегии запишем: «Запретить «Киевэнерго» в любом случае отключать социальные объекты без предварительного обсуждения с мэром города Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. Без обсуждения ни одного объекта вы не имеете права отключать. То, что произошло со школами, повториться не может», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Справка УНИАН. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 августа т.г., до 1 декабря 2009 года на продажу будут выставлены государственные пакеты акций 14 облэнерго, в частности и 50% +1 акция ОАО «Киевэнерго».