МВФ поддерживает реструктуризацию еврооблигаций «Нафтогаза»

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает идею реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл., сроком погашения которых приходится на конец сентября 2009 года.

Об этом заявил советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий ВИТРЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№33, 5-11 сентября 2009 года).

«С представителями МВФ мы обсуждали эту тему. В фонде поддерживают идею реструктуризации», - заявил он.

Напомним, что для реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» со сроком погашения в конце сентября 2009 года, НАК привлек частную компанию Squipe Capital Limited, которая предоставляет консультационные услуги в области финансов в странах Восточной Европы.

По словам советника председателя правления НАК Андрея КОБОЛЕВА, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, с которыми летом этого года велись переговоры о предоставлении кредита под закачку газа в подземные хранилища газа, поставили «Нафтогазу» условие: «Привлечь независимого советника по управлению активами и обязательствами компании».

«Но, по сути, заключение договора с таким консультантом (компанией Squipe Capital Limited - УНИАН) как раз и предполагает проведение процесса реструктуризации долгов», - отметил А.КОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.