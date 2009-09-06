Эксперт: при продаже 14 облэнерго могут возникнуть проблемы

Если Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) установит высокие начальные цены на контрольные пакеты акций 14 облэнерго, которые должны быть приватизированы в 2009 году, то при их продаже могут возникнуть определенные проблемы.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Он напомнил, что объявленная цена на “Прикарпатьеоблэнерго” составляет 231 млн. грн., или 8,9 грн. за акцию, на “Сумыоблэнерго” - млн. грн., или 4,7 грн. за акцию. Указанные цены пока не вызвали интереса инвесторов, подчеркнул аналитик. Он отметил, что ФГИУ откладывает аукцион по продаже этих пакетов акций последние четыре месяца - инвесторы ждут снижения стартовой цены, в то время как Фонд не намерен ее снижать.

По мнению аналитика, полномасштабная приватизация украинских облэнерго произойдет в 2010-2011 году.

Как сообщал УНИАН, контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины (№1004 от 19 августа т.г.), которым вносятся поправки в планы размещения акций облэнерго, обнародовано 2 сентября на сайте Верховной Рады.

В соответствии с распоряжением КМУ, до 1 декабря 2009 года на продажу будут выставлены госпакеты в размере 60% + 1 уставного фонда ОАО «Винницаоблэнерго», ОАО «Волыньоблэнерго», ОАО «Днепрооблэнерго», ОАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО «Николаевоблнерго», ОАО «Черновцыоблэнерго», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», а также 60,25% госпакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго», 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго», 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго», 50% +1 акция ОАО «Киевэнерго».

В то же время, по состоянию на 2 сентября, данные госпакеты акций не были переданы в управление Фонду государственного имущества.