Эксперт: при продаже 14 облэнерго могут возникнуть проблемы
Если ФГИУ установит высокие цены
Если Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) установит высокие начальные цены на контрольные пакеты акций 14 облэнерго, которые должны быть приватизированы в 2009 году, то при их продаже могут возникнуть определенные проблемы.
Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.
Он напомнил, что объявленная цена на “Прикарпатьеоблэнерго” составляет 231 млн. грн., или 8,9 грн. за акцию, на “Сумыоблэнерго” - млн. грн., или 4,7 грн. за акцию. Указанные цены пока не вызвали интереса инвесторов, подчеркнул аналитик. Он отметил, что ФГИУ откладывает аукцион по продаже этих пакетов акций последние четыре месяца - инвесторы ждут снижения стартовой цены, в то время как Фонд не намерен ее снижать.
По мнению аналитика, полномасштабная приватизация украинских облэнерго произойдет в 2010-2011 году.
Как сообщал УНИАН, контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.
Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины (№1004 от 19 августа т.г.), которым вносятся поправки в планы размещения акций облэнерго, обнародовано 2 сентября на сайте Верховной Рады.
В соответствии с распоряжением КМУ, до 1 декабря 2009 года на продажу будут выставлены госпакеты в размере 60% + 1 уставного фонда ОАО «Винницаоблэнерго», ОАО «Волыньоблэнерго», ОАО «Днепрооблэнерго», ОАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО «Николаевоблнерго», ОАО «Черновцыоблэнерго», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», а также 60,25% госпакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго», 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго», 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго», 50% +1 акция ОАО «Киевэнерго».
В то же время, по состоянию на 2 сентября, данные госпакеты акций не были переданы в управление Фонду государственного имущества.