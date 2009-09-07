ФГИ пока не получил в управление госпакеты продаваемых облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) пока не получил в управление государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний для их последующей продажи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 29 июля т.г. №894-р поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний и передать их Фонду государственного имущества для их последующей продажи.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 августа т.г. №1004, находящиеся в государственной собственности облэнерго должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.