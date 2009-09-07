Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,34%
19:20, 07 сентября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,46%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,34% – до 460,83 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 20 млн. 779 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,46% – до 1161,49 пункта. Общий объем торгов составил 6 млн. 882 тыс. грн.
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