Азиатские фондовые рынки достигли годового максимума

Азиатские фондовые рынки во вторник, 8 сентября, достигли максимальной за год высоты. В то же время стоимость золота впервые за шесть месяцев достигла 1000 долл. за унцию, подтверждая неуверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики, сообщает Reuters.

Большинство площадок Азии сегодня смогли избавиться от вчерашней неопределенности, связанной с выходным днем в США. Это касается и японского рынка, хотя он еще не восстановился до прошлогодних уровней.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии набрал максимум года, поднявшись на 0,9%.

Китайский фондовый рынок демонстрирует рост шестую сессию подряд: ключевой индекс Shanghai Composite прибавил 1,7% под влиянием золотодобывающих компаний. Поддержку китайским акциям продолжают оказывать надежды на государственное содействие рынку, включая продвижение регулятором взаимных фондов.

Новости китайского рынка способствовали повышению гонконгского индекса на 2,14%.

Рост японского индекса Nikkei оказался скромнее – 0,7%, поскольку сдерживался укреплением иены, которое съедает прибыль национальных экспортеров.