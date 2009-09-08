План поступлений от приватизации выполнен на 7,5%

Фонд государственного имущества Украины с начала года, по состоянию на 3 сентября 2009 года, перечислил в Госбюджет 639 млн. грн. от приватизации, что составляет 7,5% от запланированных в этом году поступлений от приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Поступления от аренды по итогам января–августа т.г. составили 461 млн. грн. (83 % от годового плана), за этот же период перечислено 400,7 млн. грн. дивидендов (134,6 %).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.