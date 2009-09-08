Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,73%
19:29, 08 сентября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,07%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,73% – до 464,21 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 14 млн. 484 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,07% – до 1173,88 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 542 тыс. грн.
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