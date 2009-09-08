Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,73%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,73% – до 464,21 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 14 млн. 484 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,07% – до 1173,88 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 542 тыс. грн.