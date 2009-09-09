Харьковметрострой готовят к продаже

ФГИ выставит 50% акций

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса с элементами аукциона по продаже 50% акций ОАО «Харьковметрострой». Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" (от 9 сентября). Согласно сообщению, Фонд госимущества также предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данного пакета акций. Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% - ОАО "МФС".

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