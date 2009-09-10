ГКЦБФР ожидает в т.г. рекордных объемов торговли ценными бумагами

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) ожидает до конца этого года роста объемов торгов ценными бумагами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член ГКЦБФР Николай БУРМАКА.

По его словам, рост объемов операций с ценными бумагами будет обеспечиваться, в частности, за счет активизации сделок на рынке слияний-поглощений (M&A). «Будут рекордные объемы торговли ценными бумагами в этом году», - отметил Н.БУРМАКА и добавил, что на сегодня ситуация на украинском фондовом рынке стабилизировалась.

В соответствии с информацией ГКЦБФР, за первое полугодие 2009 года общий объем торгов на рынке ценных бумаг составил около 632 млрд. грн., что на 227 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.