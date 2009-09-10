Единая динамика на украинском фондовом рынке отсутствует

Единая динамика на украинском фондовом рынке по-прежнему отсутствует. Так прокомментировал текущую ситуацию на рынке брокер торгового отдела инвестиционной компании ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, поводы для дальнейшего роста пока отсутствуют, причин для падения тоже нет, но любая негативная новость может стать стимулом к корректировочному движению.

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, наибольший интерес на вчерашних торгах у продавцов был обращён к акциям "Укрнафты", по которым на Украинской бирже было совершено около 136 сделок объемом 4,9 млн. грн. По итогам дня уверенный рост показали бумаги Полтавского ГОКа (+4%), "Мотор Сичи" (+3,2%). Аутсайдерами сессии (вслед за американскими аналогами) являются акции банковского сектора. Снижение показали акции "Райффайзен Банка Аваль" (-0,28%), "Укрсоцбанка" (-0,03%) и банка "Форум" (-0,82%).

Среди важных внутренних новостей, которые, по мнению брокера, в перспективе могут оказать позитивное влияние на динамику отечественных бирж, можно выделить договорённость между МВФ и Украиной о выделении четвёртого транша в рамках кредитной программы в ноябре 2009 года.