Биржевые индексы США продолжили рост
Стимулировала экономическая информация
Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 10 сентября, продолжили рост, на этот раз на 0,84-1,15% на фоне положительной экономической информации, которая стимулировала инвесторов.
К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,84%, достигнув 9627,48 пункта.
S&P 500 в четверг повысился на 1,04%, достигнув 1044,14 пункта.
Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 1,15% - до 2084,02 пункта, передает Reuters.
Справка. Dow Jones (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.
S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.