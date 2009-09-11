Биржевые индексы США продолжили рост

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 10 сентября, продолжили рост, на этот раз на 0,84-1,15% на фоне положительной экономической информации, которая стимулировала инвесторов.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,84%, достигнув 9627,48 пункта.

S&P 500 в четверг повысился на 1,04%, достигнув 1044,14 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 1,15% - до 2084,02 пункта, передает Reuters.

Справка. Dow Jones (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.